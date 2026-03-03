Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Haberler

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda İstanbulspor ile Boluspor'un karşılaşmasında gol sesi çıkmadı. İki takım da maç sonunda kupaya veda etti. İstanbulspor, penaltı fırsatını değerlendiremedi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Asen Albayrak, Ömer Tevfik Özkoç, Ramazan Ufuk Avdaş

İstanbulspor : Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Demir Mermerci, Berat Bozkuş, Musab Ayberk Çolak, Vefa Temel (Dk. 67 Bilal Polat ), Fahri Kerem Ay, Sambissa (Dk. 67 Türker Yılmaz), Araujo (Dk. 51 Soner Salih Yavuz), Cham (Dk. 80 Efe Alikan), Ertuğrul Sandıkcı (Dk. 67 Eren Arda Şan)

Boluspor : Türker Dırdıroğlu, Abdurrahman Üresin, Mert Çetin, Gökhan Akkan, Abdulsamet Kırım, Harun Alpsoy, Mustafa Alptekin Çaylı, Burak Topçu (Dk. 75 Mustafa Yıldız), Can Arda Yılmaz (Dk. 74 Can Polat Aydın), Temel Çakmak (Dk. 70 Egemen Kazancı), Berke Yılmaz (Dk. 57 Bedirhan Açıkgöz)

Sarı kartlar: Dk. 11 Cham, Dk. 61 Demir Mermerci ( İstanbulspor ), Dk. 55 Can Arda Yılmaz ( Boluspor )

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında İstanbulspor ile Boluspor 0-0 berabere kaldı. İki takım da kupaya veda etti.

İlk dakikada Sambissa'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ertuğrul Sandıkcı, ceza yayı içinden çektiği şutla fileleri havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Asen Albayrak, Video Yardımcı Hakem (VAR) Melis Özçiğdem'in uyarısıyla pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

52. dakikada Soner Salih Yavuz'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Türker Dırdıroğlu, yakın direkt dibinde topu kornere çeldi.

Aynı dakikada soldan paslaşarak kullanılan korner sonrasında savunmadan dönen topa ceza yayı üzerinde Vefa Temel sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

64. dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Ceza sahası dışında aldığı topla soldan ceza sahasına giren Soner Salih, Abdurrahman Üresin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Asen Albayrak penaltı noktasını gösterdi.

66. dakikada Sambissa'nin kullandığı penaltıda kaleci Türker, soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

72. dakikada Can Arda Yılmaz'ın hatalı pasında topu kapan Eren Arda Şan, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Türker, kendisini çalımlamak isteyen rakibinin önünden topu çelerek önemli bir pozisyonda kalesini gole kapattı.

Son hafta öncesinde A Grubu'nda birer puanı bulunan ve herhangi bir iddiası olmayan iki takımın maçında gol sesi çıkmadı.

