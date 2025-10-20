Haberler

İstanbulspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

İstanbulspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında Bandırmaspor ile karşılaştı. Maçta goller, Bacuna ve Emrecan Uzunhan'dan geldi. Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, hakemin kararlarına itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın hatasında topu kapan Bacuna'nın ceza yayı gerisinden boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak auta gitti.

39. dakikada Mulumba'nın sağ taraftan ortasında sol tarafta topla buluşan Bacuna'nın sol ayakla sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Dijlan'ın sol taraftan ortasında kaleci Arda'nın boşa çıkmasıyla Emrecan Uzunhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45+3. dakikada Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, yoğun itirazları sonrası önce sarı, sonra da ikinci sarı karttan hakem Furkan Aksuoğlu tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

56. dakikada İstanbulspor atağında Duhaney'in sağ taraftan ortasında penaltı noktasındaki Mamadou'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi.

76. dakikada savunma arkasına atılan pasa iyi yönelen Loshaj'ın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Arda topu çelmeyi başardı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

İstanbulspor: İsa Doğan, Demeco Duhaney, Fatih Tultak (Ologo dk. 46), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Özcan Şahan dk. 77), Dijlan Aydın, Vorobjovas (Cenk Şahin dk. 77), Mamadou (İsa Dayaklı dk. 66), Loshaj, Alieu Cham (Mustafa Sol dk. 60), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Tutar, Furkan Çiftçi, Ertuğrul Sandıkcı, Demir Mermerci, İzzet Ali Erdal

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, N'Dongala (Wilson Samake dk. 60), Mulumba, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Tanque (Tolga Kalender dk. 86)

Yedekler: Akın Alkan, Enes Çinemre, Muhammed Gümüşkaya, Jetmir Topalli, Gani Burgaz, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Emrecan Uzunhan (dk. 45) (İstanbulspor), Bacuna (dk. 39) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Gürsel (dk. 45+3) (Teknik Direktör) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Loshaj (İstanbulspor) Malumba, N'Dongala (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy cezaevine giriyor

Bir zamanlar dünyanın en güçlü liderlerindendi! Yarın hapse giriyor
Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı

Arkadaşının evinde kalan genç kız, sabahında duyduğu sözlerle yıkıldı
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi

Fiyatı 300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi
Beşiktaş'tan bomba Cengiz Ünder kararı

Beşiktaş'tan bomba Cengiz kararı
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında ara karar açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.