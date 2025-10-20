İstanbulspor ve Bandırmaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın hatasında topu kapan Bacuna'nın ceza yayı gerisinden boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak, üst direğe çarparak auta gitti.

39. dakikada Mulumba'nın sağ taraftan ortasında sol tarafta topla buluşan Bacuna'nın sol ayakla sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Dijlan'ın sol taraftan ortasında kaleci Arda'nın boşa çıkmasıyla Emrecan Uzunhan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45+3. dakikada Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, yoğun itirazları sonrası önce sarı, sonra da ikinci sarı karttan hakem Furkan Aksuoğlu tarafından kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

56. dakikada İstanbulspor atağında Duhaney'in sağ taraftan ortasında penaltı noktasındaki Mamadou'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Arda gole izin vermedi.

76. dakikada savunma arkasına atılan pasa iyi yönelen Loshaj'ın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Arda topu çelmeyi başardı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör

İstanbulspor: İsa Doğan, Demeco Duhaney, Fatih Tultak (Ologo dk. 46), Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu (Özcan Şahan dk. 77), Dijlan Aydın, Vorobjovas (Cenk Şahin dk. 77), Mamadou (İsa Dayaklı dk. 66), Loshaj, Alieu Cham (Mustafa Sol dk. 60), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Alp Tutar, Furkan Çiftçi, Ertuğrul Sandıkcı, Demir Mermerci, İzzet Ali Erdal

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Rahmetullah Berişbek, Hountondji, Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, N'Dongala (Wilson Samake dk. 60), Mulumba, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Tanque (Tolga Kalender dk. 86)

Yedekler: Akın Alkan, Enes Çinemre, Muhammed Gümüşkaya, Jetmir Topalli, Gani Burgaz, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Emrecan Uzunhan (dk. 45) (İstanbulspor), Bacuna (dk. 39) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Mustafa Gürsel (dk. 45+3) (Teknik Direktör) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Loshaj (İstanbulspor) Malumba, N'Dongala (Bandırmaspor) - İSTANBUL