İstanbulspor, Trabzonspor maçından çekildi

Süper Lig'in 17'nci haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 74'üncü dakikasında İstanbulspor Yönetimi takımı sahadan çekti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın 68'inci dakikasında bordo-mavili takım Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj'ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti. Daha sonra yöneticiler de sahaya indi ve bunun ardından oyuncular soyunma odasına gitti. Bazı oyuncular bir süre karşılaşmanın yeniden başlaması için beklese de sarı-siyahlı futbolcular, soyunma odasına yöneldi ve karşılaşma 74'üncü dakikada durdu. Soyunma odasından geri gelen İstanbulsporlu Mehmet Yeşil, hakemlerle el sıkışarak sahaya çıkmayacalarını belirtti. Hakemler de bu olayın ardından soyunma odasına gitti.