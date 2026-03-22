Haberler

İlyas Öztürk: "Maalesef şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbulspor, Bodrum FK'ya 1-0 mağlup olurken, Teknik Sorumlu İlyas Öztürk, sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti ve geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, Bodrum FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, sakatlıklar konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Maalesef şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Bugün yine iç sahada mağlubiyet yaşadık. Ekip halinde çok üzgünüz. Maalesef şanssızlıklar yakamızı bırakmıyor. İki gün önce 2 stoperimiz sakatlandı ve sezonu kapattılar. Biz, tabii ki bunların arkasına sığınmıyoruz. Elimizdeki oyuncu kadrosuyla birlikte oynayacağımız tüm maçlarda puan ve puanlar alarak sıkıntı yaşamadan bu ligi bitireceğimize inanıyorum. Söylenecek çok da bir şey yok. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Valiliği: Fatih'te göçük altında kalan 11 vatandaşımızdan biri hayatını kaybetti

İstanbul'daki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

Çatışmalar sürerken orduya kan donduran talimat
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok

İngiliz generalden bomba itiraf
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu

İlber Ortaylı'nın son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu