İlyas Öztürk: "Alt sıralardan kurtularak, play-off hattını zorlamak istiyoruz"

Güncelleme:
İstanbulspor, Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak önemli bir fırsatı kaçırdı. Teknik Sorumlu İlyas Öztürk, play-off hedeflerini sürdürmek için daha fazla puan almak istediklerini ifade etti.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, 3 puanı müsabakanın son dakikalarında ellerinden kaçırdıklarını dile getirerek, "Alt sıralardan kurtularak, play-off hattını zorlamak istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ankara Keçiörengücü konuk eden İstanbulspor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk, "Aslında rakibimizi iyi analiz etmiştik. Çalıştığımız yerden, duran toptan 2 gol yedik. Ama ikinci yarıda iyi bir reaksiyon göstererek ikinci golü bulduk. Maçın son dakikalarında da çok net bir pozisyonu değerlendiremedik. Gol olsaydı 3 puanla ayrılmış olacaktık. Bundan sonraki süreçte artık ne kadar puan alabilirsek almaya çalışacağız. Play-off hattını zorlamak istiyoruz. Alt sıralardan kurtulmak istiyoruz. Rakibimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Vefa Temel'in sakatlık durumunun, teknik ekip tarafından yapılacak detaylı müdahaleden sonra belli olacağını belirtti. - İSTANBUL

