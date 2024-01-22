İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Kayserispor'u mağlup etti

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig'de çıktığı ilk maçta Kayserispor'u 1-0 mağlup ederken, sarı-siyahlılardaki 2. dönemine galibiyetle başladı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında İstanbulspor, Kayserispor'a konuk oldu. Karşılıklı ataklarla geçen müsabakada konuk ekip, uzatma bölümünde Ali Yaşar'ın ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-siyahlılar, 7 maç sonra hanesine 3 puan yazdırırken puanını da 10'a yükseltti. Puan durumunda son sırada yer alan İstanbul ekibinin 3 puanlık cezası bulunuyor.

Geçtiğimiz cuma günü Hakan Yakın'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Osman Zeki Korkmaz da takımıyla ilk maçına çıktı. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Korkmaz, daha sonraki sezonda 10. hafta itibarıyla aldığı sonuçlar nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Korkmaz, İstanbulspor ile 2,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 41 yaşındaki teknik adam, ilk lig maçında elde ettiği 3 puanla 2. dönemine de galibiyetle başladı.

İstanbulspor, ligin 22. haftasında 25 Ocak Perşembe günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL