İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Beraberliği kaçırdığımızı kabul etmiyorum. Beraberliği koruyarak bir strateji belirlesek de bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Otobüsü kalenin önüne çekerek beklemedik. Bunu da başardık. Bu tarz maçları oynarken öne geçmemiz önemli değil. Maçın her anında taktik disiplini korumanız gerekiyor. Maçın 0-0 tuttuğumuz anlarda dahi galibiyeti hayal ediyorduk" dedi.

İstanbulspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu.

Çok fazla pozisyon bulduklarını ifade eden İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Planladığımız oyunu sahaya yansıttığımız bir maç oldu. Birkaç strateji ile bu tip maçlara çıkabilirsiniz. Galatasaray oyun kurarken şok presle pozisyon yapabilirdik. Galatasaray oyunu olgunlaştırırken, kaptığımız toplarla geniş alanları değerlendirme olabilirdi. 2 gün boyunca buna odaklanmıştık. Bunu da 65 dakikaya kadar çok iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Çok fazla pozisyon bulduk. Direkten dönen, kaçırdığımız goller var. 16 maç daha kaldı. Kendi karakterimiz neyse hangi maç olursa olsun onu sahaya koyacağız. Onu tekrar inşa etmeye geldim. 2 haftadır bunu yaptığımı düşünüyorum. 60'a kadar kazandığımız toplarda iyi geçişler yaptık. Galatasaray gibi takıma karşı akan oyunda motivasyonunuzu korumanız gerekiyor. Çok usta atakları var. Frikik golüyle Galatasaray öne geçti. İstanbulspor camiasını bir araya getiren bütün bireylerin karakterini sahaya yansıtan oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"BERABERLİĞİ KAÇIRDIĞIMIZI KABUL ETMİYORUM"

Maçı 0-0 tuttukları anlarda dahi galibiyeti hayal ettiklerini ifade eden Osman Zeki Korkmaz, "Beraberliği kaçırdığımızı kabul etmiyorum. Beraberliği koruyarak bir strateji belirlesek de bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. Otobüsü kalenin önüne çekerek beklemedik. Bunu da başardık. Bu tarz maçları oynarken öne geçmemiz önemli değil. Maçın her anında taktik disiplini korumanız gerekiyor. Maçın 0-0 tuttuğumuz anlarda dahi galibiyeti hayal ediyorduk. Galatasaray gibi özel ayakları olan bir takıma karşı kontrol edemiyorsunuz. Kontrol ettiğimiz şeyleri iyi uyguladık. En azından puanla ayrılmayı hak etiğimizi düşünüyorum. Şampiyonluğa giden bir camianın galibiyetine de saygı duyuyorum ve tebrik ediyorum" yorumlarında bulundu.

"NDAO ÇOK KARAKTERLİ BİR OYUNCU"

Alassane Ndao'nun Konyaspor'a transfer olduğunu söyleyen Korkmaz, "Maçtan 2-3 saat önce anlaştılar. Maçtan önce çağırdım. Kafasının sahada olmasını, yüzde 100 motive olup, olmadığını merak ediyorduk. Kesin anlaşıldığını maç yemeğinden sonra öğrendik. Motive şekilde oynayacağını, sorun olmayacağını söyledi. Oyunda olduğu süre boyunca yürekten oynadı. Çok karakterli bir oyuncu. Karakterli bir performans ortaya koydu. Ona da teşekkür ederim. Konya ile anlaştı" diyerek sözlerini noktaladı.