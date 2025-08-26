İstanbulspor Teknik Direktörü Avcı: 'Zamanla Daha İyi Bir Ekip Olacağız'

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Manisa FK maçı sonrası yaptığı değerlendirmede "Zamanla daha iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, her maçta daha da gelişen oyunlarına dikkat çekerek, "Bugün aramızda olmayan birkaç isim vardı. Bu oyuncuların yokluğunda Daha genç bir oyuncu grubu ile sahadaydık. Özellikle yedek kulübemizde 17- 18 yaşında olan bir çok oyuncumuz vardı. Geldiğimiz günden itibaren bir plan çerçevesinde birçok potansiyelli oyuncuyu kadromuza dahil ettik. Zamanla daha iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Bugün Loshaj'ın oyun aklı ile ileride ilk kez şans verdiğimiz Mustafa Sol arasındaki bağlantıyı iyi kurabilmek ve Sambissa ile de pozisyonlar bulabilmeyi hedefledik. Ligde geride kalan iki maça göre bugün ön kısımda daha fazla üretkendik. İlk yarıda yediğimiz gol haricinde aslında istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık. Oyunumuzu skora çevirebilseydik, çok daha farklı bir maç olabilirdi. İkinci yarıyla birlikte biz de ve rakipte formasyon değişikliği, oyunun biraz daha geçiş oyununa dönmesine sebep oldu. Ben oyuncularımın performansından memnunum. Skor da lehimize olsa daha güzel olurdu ama neticede 3 maçtır kaybetmeyen bir İstanbulspor var. Cumartesi günü Hatayspor ile önemli bir maça çıkacağız. Amacımız her zaman oyuncuların performansını bir adım ileriye taşıyabilmek. Bugün kaybedilen 2 puan aslında üzücü ama gelişen oyunu görebilmek de kendi adımıza mutluluk verici" diye konuştu. - İSTANBUL