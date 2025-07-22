İstanbulspor, İzzet Ali Erdal ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, genç oyuncu için hoş geldin mesajı yayınladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin İzzet Ali Erdal. Takımımız, genç oyuncu İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı" denildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor