İstanbulspor, İzzet Ali Erdal ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

İstanbulspor, İzzet Ali Erdal ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, genç oyuncu için hoş geldin mesajı yayınladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin İzzet Ali Erdal. Takımımız, genç oyuncu İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.