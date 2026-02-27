Haberler

Trendyol 1. Lig: İstanbulspor: 1 Iğdır FK: 2

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor, sahasında Iğdır FK'ya 2-1 yenildi. Maçta goller Yusuf Ali Özer, Fofana ve Koita'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor sahasında Iğdır FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Kadir Akıllı

İstanbulspor: Alp Tutar, Özcan Şahan, Duran Şahin, Mendy, Fatih Tultak, Turan Tuncer (Cham dk. 78), Ömer Faruk Duymaz (Aroujo dk. 71), İsa Dayaklı (Vefa Temel dk. 78), Yusuf Ali Özer, Sambissa (Mamadou dk. 46), Krstovski (Mustafa Sol dk. 46)

Yedekler: Mücahit Serbest, Muhlis Dağaşan, Berat Bozkuş, Fahri Ay, Ertuğrul Sandıkcı

Teknik Direktör: Barış Kanbak

Iğdır FK: Sinan Bolat, Gökcan Kaya (Tunahan Ergül dk. 90+1), Atakan Çankaya, Tsunami, Ali Yaşar, Robin Yalçın, Doh, Ahmet Engin (Bacuna dk. 78), Loshaj (Ali Kaan Güneren dk. 90+1), Fofana (Mendes dk. 59), Koita (Bruno dk. 78)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Alperen Selvi, Özder Özcan, Serkan Asan, Oğuz Kağan Güçtekin

Teknik Direktör: Kenan Koçak

Goller: Yusuf Ali Özer (dk. 52) (İstanbulspor), Fofana (dk. 45+2), Koita (dk. 48) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Alp Tutar (İstanbulspor), Doh, Robin Yalçın, Ahmet Engin, Sinan Bolat (Iğdır FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı

Bilerek sakatlık numarası yaptı! Rakip dahil bütün dünya alkışladı
ABD'nin en pahalı hava aracı İran yakınlarında kayboldu

ABD'nin en pahalı hava aracı kayboldu, hem de bakın hangi ülkede
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Epstein'ın ölümünde '4chan' detayı: Anonim kullanıcı ölümü yarım saat önce duyurmuş

Komplo teorileri canlandı! Öldüğü resmi açıklamadan önce duyurulmuş