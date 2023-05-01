İstanbulspor, Giresunspor'u 1-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında İstanbulspor, sahasında ağırladığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Maçı bölüm bölüm değerlendirmek lazım. İlk bölümde beklediğimiz gibi, çalıştığımız gibi golü bulduk. 1-2 tane hızlı hücum şansı. İlk yarının bir bölümünden sonra formasyonu değiştirdik. Bugün Giresunspor'un etkinliği çok daha iyiydi, bire birlerde özellikle blok arası varyasyonlarda. Penaltı kurtararak bizi maça tutunduran David'e teşekkür etmek gerekiyor. Hafta boyunca oyuncularıma psikolojik olarak bu tip maçların oynanması gerektiğini söyledik. Bugün oyuncularım savunma haricinde maça hazır değildiler. İkinci yarı oyuncularımla bekleyerek maçın bitemeyeceğini söyledim. 'Geniş alanda oynayacağız' dedim. Kırmızıdan sonra hikaye farklı yere gitti. Tamamıyla savunma yaptık. Ama kolay değildi. Sonrasında 5'liye döndük. Girenler çok katkı verdi. Maçın hakkı 1-0 değildi bana göre. Oyuncularım adında çok çok mutluyum. Çok iyi oynadığımız çok puan kaybettiğimiz maçlar da var. Rakiplerimizden bir adım öne geçtik. Şimdi bize 1 galibiyet yeter gibi gözüküyor. Çok önemli bir virajdı. Beklediğimiz gibi bir maç olmadı. Her anına çalışmış olmamıza rağmen top bizdeyken iyi oynamadık. Giresunspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"DAVİD'İ TEBRİK EDERİM"

Keleş, ligde kalma yarışıyla ilgili ise "Bugün kazanabilseydik büyük bir avantaj sağlayacaktık. Ama bir barem var 41 veya 42'nin kurtaracağını düşünüyorum. Rakiplerimiz birbiriyle oynayacak. Önümüzde kazanabileceğimiz 6 maç var" şeklinde konuştu.