İstanbulspor, Çorum FK'yı Mağlup Etti: 3-1

İstanbulspor, Çorum FK'yı Mağlup Etti: 3-1
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında oynadığı maçta Çorum FK'yı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta goller Loshaj, Krstovski ve Mamadou'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Geraldo'nun ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda kaleci İsa, sol köşeye yönelen topu son anda kornere çeldi.

10. dakikada İstanbulspor atağında sol taraftan yapılan yerden ortada Loshaj'ın gelişine vuruşunda kaleci Ahmet topu çeldi. Pozisyonun devamında Vorobjovas'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

12. dakikada Yusuf Ali'nin sol taraftan pasında ceza sahası içinde Loshaj'ın vuruşunda, top savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada Emrecan Uzunhan'ın çıkarken kaptırdığı topu kazanan Eze, pasını sağ taraftaki Oğulcan'a attı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla uzak köşeden auta gitti.

57. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol taraftan ceza sahası içine girdikten sonra içeri çevirdiği topu Oğuz Gürbulak penaltı noktası üzerinde tamamladı. 1-1

67. dakikada Vorobjovas'ın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Sambissa'nın içeri çevirdiği topu Krstovski filelere yolladı. 2-1

90+4. dakikada Duhan'ın sol çaprazdan vuruşunda kaleciden seken topu uzak köşede önünde bulan Mamadou, kaleci Ahmet'i çalımladıktan sonra ağlara gönderdi. 3-1

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Selahattin Altay, Oğuzhan Yazır

İstanbulspor: İsa Doğan, Duhaney, Ologo (Ali Şahin Yılmaz dk. 72), Fatih Tultak, Duhan Aksu, Vorobjovas, Emrecan Uzunhan, Loshaj (İsa Dayaklı dk. 78), Dijlan Aydın, Yusuf Ali Özer (Sambissa dk. 65), Krstovski (Mamadou dk. 78)

Yedekler: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vefa Temel, Cham, Demir Mermerci, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Üzeyir Ergün (Caner Osmanpaşa dk. 70), Attamah, Arda Şengül, Erkan Kaş (Samudio dk. 70), Ferhat Yazgan, Geraldo (Aleksic dk. 46), Oğuz Gürbulak (Atakan Akkaynak dk. 66), Pedrinho (Oğulcan Çağlayan dk. 46), Yusuf Erdoğan, Emeka Eze

Yedekler: Sehic, Cemali Sertel, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Eren Karadağ

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Goller: Loshaj (dk. 12), Krstovski (dk. 67), Mamadou (dk. 90+4) (İstanbulspor), Oğuz Gürbulak (dk. 57) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Ologo (İstanbulspor), Attamah (Çorum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
