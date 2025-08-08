İstanbul Valisi Davut Gül, Protokol Kurallarına Uyulmasını Vurguladı

İSTANBUL Valisi Davut Gül, Ümraniyespor - Manisa FK maçını tribünde izledi. Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Ben dahil, il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek, kayıtlı olarak maçını izleyecek. Aslında burada sembolik bir önem var. Şöyle ki protokol tribünü kurallara uyarsa, maça gelen hemşehrilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol tribünü, kurallara uymazsa, kayıtsız girerse, diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmaz" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1. Lig'de sezonun ilk karşılaşması olan Eminevim Ümraniyespor – Manisa FK müsabakasını tribünde takip etti. Maçı Vali Gül ile birlikte tribünde Mesut Özil ile Yılmaz Vural da takip etti.

'MAÇA GELEN HERKES BİLETİNİ İŞLETEREK MAÇINI İZLEYECEK'

Maç öncesinde açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün bu sezonun ilk maçı İstanbul'umuzda oynanıyor. Ümraniye Sporla- Manisa Sporun maçını izlemeye geldik. Biliyorsunuz İçişleri Bakanımız ile Gençlik ve Spor Bakanımız sporda şiddetin önlenmesiyle ilgili bir toplantı yaptı. Bunu da sizlerin katılımız ile kamuoyuna paylaştılar. Bunun en büyük geçmiş yıllarda yapılmayan ama çok yapılmayan ama bu sene yapılan en büyük farklarından bir tanesi özellikle protokol tribünü başta olmak üzere maça gelen kulüp yöneticilerinin özel misafirleri ve buna benzer hemşehrilerimizin kayıtsız girmelerinden dolayı olan aksaklıkların ortadan kaldırılmasıydı. Özetle ne olacak? Şu olacak. Ben dahil, il valisi olarak maça gelen herkes biletlerini işleterek, kayıtlı olarak maçını izleyecek. Aslında burada sembolik bir önem var. Şöyle ki protokol tribünü kurallara uyarsa, maça gelen hemşehrilerimize söyleyecek sözümüz olur. Ama protokol tribünü, kurallara uymazsa, kayıtsız girerse, diğer hemşerilerimize, sporseverlere diyecek sözümüz olmayacak. Önce biz uyacağız. Protokol tribünü uyacak. Sonra da maça gelen bütün hemşehrilerimizin nizami olarak, kayıtlı olarak girmesini, varsa eksiklikleri, cezai yaptırımların yapılmasını hassasiyetle takip edeceğiz. Allah kazasız belasız bir sezon nasip etsin. Ben bütün sporculara, taraftarlara başarılar diliyorum. Herkesi inşallah emeğinin karşılığını almış olur" ifadelerini kullandı.