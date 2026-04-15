Vali Gül, Grekoromen Milli Takımı'nı ziyaret etti

Arnavutluk'ta 20-26 Nisan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'na İstanbul'da bulunan Sarıyer Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Grekoromen Milli Takımı'nı, İstanbul Valisi Davut Gül ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yöneticiler ve eski futbolcu Mesut Özil yer aldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, milli güreşçilere başarılar dileyerek, "Şampiyonlarımız kampta. Başkanımla konuşup onları ziyarete geldik. Sadece kendileri için güreşmiyorlar. Bütün milletimiz ve devletimiz adına güreşiyorlar. Geçmişte, güreşte çok önemli başarılar yakaladık. Başkanımızın da bu başarılarda katkıları oldu. Bu rol modellerle geçmişte alınan madalyaların daha iyisini bu yarışmalarda alırız. Kampta her şey uygun. Arkadaşlarımızın da morali iyi" diye konuştu.

Gençlerin spor yapmasının önemli olduğunu belirten Gül, "Okullarımızdaki öğrencilerimiz, şampiyonları örnek alıyorlar. Sporcularımız, şampiyon olduktan sonra öğrencilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Taha Akgül: "İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözleri yerine getiririz"

Ziyaretleri için İstanbul Valisi Davut Gül'e teşekkür eden Taha Akgül, "Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eğitim Tesisleri, tarihi bir yer. 50 senedir burası Türk güreşine hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle burasına tadilat yapıldı. Burada gençlerimiz iyi şartlarda çalışıyor. Valimizi Sivas'tan tanıyoruz. Onun devlet adamlığını kendimize örnek alıyoruz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğimiz sözleri yerine getiririz. Rıza Kayaalp de inşallah 13. kez şampiyon olup, Rus Aleksandr Karelin'in rekorunu kıracak" ifadelerini kullandı.

Burada olduğu için mutluluğunu dile getiren Mesut Özil de, "Burada olduğum için çok mutluyum. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Bol bol dua edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı