İstanbul'un Derbi Haftası: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürüyor
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hafta sonu gerçekleşecek derbiler öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Aynı zamanda Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Baskonia ile mücadele edecek.
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, hafta sonu gerçekleşecek idari ve mali genel kurul öncesi bilgilendirme toplantısı yapacak.
11.30 - Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE
11.00 - Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY
- 17.00 Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.
SÜPER LİG - 11. HAFTA
20.00 - Başakşehir-Kocaelispor
1. LİG - 12. HAFTA
20.00 - Atakaş Hatayspor-Erzurumspor
BASKETBOL
22.30 - Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00 - 6. hafta Esenler Erokspor-TOFAŞ müsabakasıyla başlayacak.