Haberler

İstanbul'un Derbi Haftası: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Hazırlıklarını Sürdürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, hafta sonu gerçekleşecek derbiler öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Aynı zamanda Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde Baskonia ile mücadele edecek.

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, hafta sonu gerçekleşecek idari ve mali genel kurul öncesi bilgilendirme toplantısı yapacak.

11.30 - Siyah-beyazlı takım, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

11.00 - Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY

- 17.00 Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gelecek.

SÜPER LİG - 11. HAFTA

20.00 - Başakşehir-Kocaelispor

1. LİG - 12. HAFTA

20.00 - Atakaş Hatayspor-Erzurumspor

BASKETBOL

22.30 - Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 - 6. hafta Esenler Erokspor-TOFAŞ müsabakasıyla başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler

Ünlü AVM'de mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.