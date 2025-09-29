İstanbul, Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası, İstanbul'da başarıyla gerçekleştirildi. Turnuvada kadın ve erkekler kategorilerinde dereceye giren sporcular belirlendi. Federasyon Başkanı Ali Şenkaynağı, organizasyonun Türk tırmanış sporu için milat olduğunu vurguladı.
Türkiye Dağcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Inventist Akademi'de iki gün süren şampiyonada 35 sporcu mücadele etti.
Spor tırmanış branşındaki organizasyonda kadın ve erkeklerde dereceye giren sporcular şöyle:
Büyük kadınlar:
1. Viktoria Meshkova (Rusya)
2. Melis Pehlivan
3. Selin Manka
Büyük erkekler:
1. Muhammed Oğuz Kağanoğlu
2. Yury Takzhanov (Rusya)
3. Oğuz Işık
Başkan Şenkaynağı: "Şampiyonayı başarıyla tamamlamadık"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, bu organizasyonun Türk tırmanış sporu açısından milat olduğunu belirtti.
Şenkaynağı, Uluslararası Açık Boulder Şampiyonası'nı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Turnuva, hem organizasyon kalitesi hem de sporcularımızın performansı açısından geleceğe umut verdi. Federasyon olarak vizyonumuz, tırmanış sporunu ülkemizde yaygınlaştırmak, gençlerimizi bu branşa yönlendirmek ve Türkiye'yi uluslararası arenada güçlü bir konuma taşımaktır. Bu organizasyon, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda Türk tırmanışının dünyaya açılan kapısıdır. Önümüzdeki dönemde uluslararası ölçekte daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak, tesis altyapımızı güçlendirmek ve genç sporcularımıza daha fazla fırsat sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."