İstanbul Süper Amatör Lig'de Taraftarlar Arasında Kavga
Gazi Mahallesi ile Feriköy takımları arasında İstanbul Süper Amatör Lig'de oynanan maç öncesi, taraftarlar stat çevresinde taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga, Avcılar Atatürk Stadyumu çevresinde yaşandı ve cep telefonlarına yansıdı.
İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi- Feriköy maçı öncesi taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi.
Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off mücadelesi veren ekiplerden Gazi Mahallesi ile Feriköy arasında oynanan kritik karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi. Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde karşılaşan iki takımın taraftarları arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı. Ara sokaklara taşınan olaylarda taraftarlar taş ve sopalarla saldırırken, bazılarının kaldırım taşı attıkları görüldü.
O anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor