Hazine Bakanı Şimşek'ten Özgür Özel'e 'istifa' yanıtı: Görevimizin başındayız

Özel'in "istifa" iddiası ortalığı karıştırdı! Şimşek'ten açıklama var
Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın yerine özür diledi: Kürt kardeşlerimin nevruzunu kutluyorum

"Pamuk şeker" polemiğinde devreye girdi! Yavaş'ın yerine özür diledi
İBB'de başkanvekilliği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ismi konuşuluyor

İşte İBB'de İmamoğlu'nun yerine düşünülen isim
'Oğlum' dediği İmamoğlu için sessizliğini koruyan Akşener, iftar yemeğinde ortaya çıktı

İmamoğlu için sessizliğini koruyordu! İftar yemeğinde ortaya çıktı

İstanbul Süper Amatör Lig'de Taraftarlar Arasında Kavga

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mahallesi ile Feriköy takımları arasında İstanbul Süper Amatör Lig'de oynanan maç öncesi, taraftarlar stat çevresinde taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavga, Avcılar Atatürk Stadyumu çevresinde yaşandı ve cep telefonlarına yansıdı.

İstanbul Süper Amatör Lig'de Gazi Mahallesi- Feriköy maçı öncesi taraftarlar, stat çevresini savaş alanına çevirdi.

Süper Amatör Lig İstanbul etabında play-off mücadelesi veren ekiplerden Gazi Mahallesi ile Feriköy arasında oynanan kritik karşılaşma öncesi taraftarlar birbirine girdi. Avcılar Atatürk Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi stat çevresinde karşılaşan iki takımın taraftarları arasında taşlı-sopalı kavga yaşandı. Ara sokaklara taşınan olaylarda taraftarlar taş ve sopalarla saldırırken, bazılarının kaldırım taşı attıkları görüldü.

O anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title