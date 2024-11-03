İstanbul Maratonu'nda Hedef, Türk Atletlerin Kürsüde Yer Alması

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ, hedeflerinin 2 yıl içinde İstanbul Maratonu'nda kürsü görmek olduğunu söyledi.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.

Yarışın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmet Karadağ, "Bu yıl ülkemizdeki en önemli yarış İstanbul Maratonu'ydu. Bu, dünyadaki en güzel maraton. Çok güzel bir derece bekliyorduk ama maalesef parkurun son bölümünde önden gelen saatte 46 kilometrelik rüzgar parkur rekorunu önledi. Yarışın 2.06 veya 2.07 olmasını bekliyorduk. Çok ciddi bir rüzgarla sporcular istedikleri dereceyi koşamadı." diye konuştu.

Milli atlet Hüseyin Can'ın altıncı olduğunu hatırlatan Karadağ, "Hüseyin Can ile Türklerde ilk 3'e giren sporcularımızın önümüzdeki yıllarda daha başarılı olabileceklerini düşünüyoruz. Bu maratonda 2.06'nın altında koşabilecek Türklerle birincilik alabileceğiz. En son 1993'te bir Türk kazanmıştı. Ondan beri kazanan çıkmadı. Bu maratonu kazanabilmek için en az 2 yıla ihtiyacımız var. Bu amaçla sporcularımızı kamplara alacağız. Atletlerimizi Türkiye'nin gururu olan yarışa hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.