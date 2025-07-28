İstanbul Maratonu'nda Son Kayıt Fırsatı

SPOR İstanbul tarafından düzenlenen 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım Pazar günü koşulacak. Büyük ilgi gören İstanbul Maratonu'nda avantajlı kayıt döneminde son haftaya girildi.

Dünyadaki 25 Gold Label maratonundan biri olan İstanbul Maratonu'nda avantajlı kayıt dönemi 31 Temmuz'da sona erecek. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, 31 Temmuz mesai bitimine kadar 790 liraya maratona kayıt yaptırabilecek. 1 Ağustos-14 Ekim arasındaki son kayıt dönemindeyse ücret 895 lira olacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden start alarak, Yenikapı'da sona erecek olan 42 kilometrelik İstanbul Maratonu kapsamında ayrıca 15.5K Koşu ile Dolmabahçe'de sona erecek olan Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu da yapılacak. Kurumsal Koşu'ya katılanlar, çeşitli sivil toplum kuruluşları için bağış toplayabilecek.

BİTİŞ VE BAĞIŞ REKORLARI KIRILDI

Geçen sene yapılan 46. İstanbul Maratonu'nda 4 bin 150 kişiyle tüm zamanların yarışı bitiren koşucu rekoru kırılmıştı. Maratonda ayrıca 100 milyon lirayla bağış toplanarak son yılların en yüksek bağış rakamına ulaşıldı. 47. İstanbul Maratonu'nda da bu rekorların tekrar kırılması bekleniyor.