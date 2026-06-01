Haberler

İstanbul Kastamonuspor U13 Takımı şampiyonluğunu ilan etti

İstanbul Kastamonuspor U13 Takımı şampiyonluğunu ilan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birinci Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Kastamonuspor U13 Takımı, ligin bitimine bir hafta kala namağlup şampiyon oldu. 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan ekip, kalesinde sadece 6 gol gördü.

BİRİNCİ Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul Kastamonuspor U13 Takımı, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

Kırmızı-siyahlı ekip Alibeyköyspor'u 1-0 yenerek puanını 37'ye çıkardı. Sezon boyunca oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup şekilde liderliğini sürdüren ve en yakın rakibine 6 puan fark atan İstanbul Kastamonuspor, attığı 63 gole karşılık kalesinde sadece 6 gol gördü.

Şampiyonluğun bitime 1 hafta kala garantilenmesinden sonra değerlendirmelerde bulunan İstanbul Kastamonuspor Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, başarının ortak emeğin ürünü olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sezon boyunca çocuklarımızı tribünde ve sahada hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli velilerimize, onların gelişimi için büyük özveriyle çalışan Turan Ulutaş Hocamız başta olmak üzere tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bugün sahada gördüğümüz mutluluk, verilen emeklerin ve gösterilen fedakarlıkların en güzel karşılığıdır. Çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bizler, elde edilen şampiyonluğun yanı sıra sporcuların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak projelerle altyapı çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor

TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı

CHP'de yeni kriz! Meclis takviminde yer almadı, jet başvuru geldi
Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!
Deste deste paraları halının üzerine dizip video çekti

1 yıllık emeğinin karşılığını aldı

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti

Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı

Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis gözaltına aldı
2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar

2026 Dünya Kupası alev alacak! İşte yeni kurallar
Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Grup Yorum yasak koydu

Kılıçdaroğlu'na bir kötü haber daha! Yasak koydular
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası

Arda Güler bombası patladı