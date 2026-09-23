Haberler

İstanbul İl Hakem Kurulu'nun kokart gecesinde alt klasman hakemlerine kokart takıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu, Çamlıca'daki bir restoranda kokart gecesi düzenledi. Geceye katılan Süper Lig hakemleri alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti; etkinlik Cengiz Kurtoğlu konseriyle sona erdi.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu tarafından kokart gecesi düzenlendi.

Çamlıca'da bir restoranda gerçekleştirilen geceye Süper Lig hakemlerinden Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Atilla Karaoğlan, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ömer Tolga Güldibi ve Çağdaş Altay gibi isimler katıldı.

Kokart gecesinde Süper Lig hakemleri, alt klasman hakemlerinin kokartlarını takdim etti.

Gece, Cengiz Kurtoğlu konseriyle tamamlandı.

Kaynak: AA
Beyaz bir çiftin siyahi bebeği dünyaya gelince olanlar oldu

Doğurduğu bebeği görünce şoke oldu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da otobüsün açık kapısı bisikletliye çarptı! Şoför durmadan yoluna devam etti

Otobüsün açık kapısı bisikletliyi böyle yere serdi! Şoför durmadı
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum

Mansur Yavaş'ın istifasına Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik yorum

Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil

İşte Mansur Yavaş'ı istifaya götüren söz!
Ankara'da akaryakıt istasyonunda şüpheli ölüm! Çalışır haldeki otomobilde 2 kişi ölü bulundu

Motoru çalışır haldeki otomobilde 2 ceset! Ne silah var ne bıçak
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim

Yeni Parti'ye mi katılacak? Mansur Yavaş kararını duyurdu
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Yok artık İsmail hoca! Yaptığını duyan taraftarlar hayret etti

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü

Yavaş'ın istifası sonrası CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken görüntü