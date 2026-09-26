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İstanbul Gençlikspor, OGM Ormanspor'u deplasmanda 76-71 yendi

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 76-71 mağlup etti. Gençlikspor bu sonuçla ligde sezona galibiyetle başladı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nihat Çetin, Ramazan Sezer Baran, Musa Onur Savaş

OGM Ormanspor: Merve Arı 7, Heal 20, Brown 8, Kübra Erat 11, Anigwe 12, Cooks 11, Derin Yaya 2, Asya Ülker, Ayşe Yılmaz

İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 6, Damla Gezgin 6, Slocum 17, Stankovic 12, Guirantes 25, Şuğranur Sönmez, Collier 6, Özge Özışık 4

1. Periyot: 24-17

Devre: 32-35

3. Periyot: 44-61

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda OGM Ormanspor'u 76-71 yendi.

Kaynak: AA
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