İstanbul Gençlikspor, Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 31-24 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 31-24 yendi. THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 17-12 önde bitiren İstanbul temsilcisi, üstün oyununu sürdürerek rakibini mağlup etti.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul Gençlikspor, sahasında Göztepe Diyet Kapıma Gelsin'i 31-24 yendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını İstanbul temsilcisi, 17-12 önde bitirdi.
Üstün oyununu sürdüren İstanbul Gençlikspor, rakibini 31-24 mağlup etti.
Kaynak: AA