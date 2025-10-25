İstanbul Gençlikspor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı
İstanbul Gençlikspor, SMS Grup Efeler Ligi'nin açılış maçında konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçta, setler 25-23, 19-25, 25-16, 25-19 sonuçlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Mehmet Gül, İbrahim Acar
İstanbul Gençlikspor: Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Sercan Bıdak, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Yiğit Kaplan, Mejias, Hakan Kocal)
Gaziantep Gençlikspor: Emre Güler, Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan (Deniz İvgen, Onur Topbaşlı)
Setler: 25-23, 19-25, 25-16, 25-19
Süre: 114 dakika (31, 30, 25, 28)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor