İstanbul Gençlikspor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 Yenerek Sezona Galibiyetle Başladı

İstanbul Gençlikspor, SMS Grup Efeler Ligi'nin açılış maçında konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Maçta, setler 25-23, 19-25, 25-16, 25-19 sonuçlandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Mehmet Gül, İbrahim Acar

İstanbul Gençlikspor: Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Sercan Bıdak, Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın (Abdulsamet Yalçın, Çağatay Durmuş, Yiğit Kaplan, Mejias, Hakan Kocal)

Gaziantep Gençlikspor: Emre Güler, Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan (Deniz İvgen, Onur Topbaşlı)

Setler: 25-23, 19-25, 25-16, 25-19

Süre: 114 dakika (31, 30, 25, 28)

