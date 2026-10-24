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İstanbul Gençlikspor, EHF Avrupa Kupası'nda 41-30 yenilerek elendi

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İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında sahasında Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenilerek organizasyona veda etti. İlk maçı da 43-27 kaybeden İstanbul temsilcisi, turu geçemedi.

Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İstanbul Gençlikspor, sahasında Polonya ekibi Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenildi.

Deplasmanda oynadığı turun ilk maçında da sahadan 43-27 mağlup ayrılan İstanbul ekibi, organizasyona veda etti.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan müsabakada İstanbul Gençlikspor, ilk yarıyı 17-15 geride tamamladı.

İkinci devrede de istediği performansı sergileyemeyen İstanbul temsilcisi, Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenilerek elendi.

Kaynak: AA
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