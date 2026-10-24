İstanbul Gençlikspor, EHF Avrupa Kupası'nda 41-30 yenilerek elendi

İstanbul Gençlikspor, EHF Avrupa Kupası'nda 41-30 yenilerek elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Gençlikspor, Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında sahasında Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenilerek organizasyona veda etti. İlk maçı da 43-27 kaybeden İstanbul temsilcisi, turu geçemedi.
Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İstanbul Gençlikspor, sahasında Polonya ekibi Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenildi.
Deplasmanda oynadığı turun ilk maçında da sahadan 43-27 mağlup ayrılan İstanbul ekibi, organizasyona veda etti.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda yapılan müsabakada İstanbul Gençlikspor, ilk yarıyı 17-15 geride tamamladı.
İkinci devrede de istediği performansı sergileyemeyen İstanbul temsilcisi, Rebud KPR Ostrovia'ya 41-30 yenilerek elendi.
Kaynak: AA