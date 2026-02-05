Haberler

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde İstanbul Gençlik Spor, ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Yavuz Akdemir, Seviley Gezer Boyacı

ON Hotels Alanya Belediyespor : İbrahim Emet, Mustafa Cervatoğlu, Batuhan Avcı, Mojarad, Saadat, Hofer (Burak Çevik, Azizcan Ataoğlu, İrfan Çetinkaya, Berat Batın Mergen, Seganov, Abdullah Çam, Marshall, Çağatay Durmaz )

İstanbul Gençlik Spor: Morteza, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Berat Fırat ( Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Padar, Fatih Eren Uğur )

Setler: 24-26, 18-25, 18-25

Süre: 92 dakika (37, 25, 30)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında İstanbul Gençlik Spor, konuk olduğu ON Hotels Alanya Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla İstanbul ekibi, organizasyonda Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız

Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız