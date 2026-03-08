Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
İstanbul Gençlik, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in son haftasında Rize Belediyespor'u 46-33 yenerek ligin son maçını galibiyetle tamamladı.
İstanbul Gençlik, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 26. ve son haftasında konuk ettiği Rize Belediyespor'u 46-33 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini de İstanbul temsilcisi, 20-16 üstün tamamladı.
Ligin ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı da İstanbul Gençlik, 40-28'lik skorla kazanmıştı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay