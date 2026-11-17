İstanbul Gençlik, CEV Challenge Kupası 32'li finallerde Maccabi Yeadim'e 3-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Gençlik, CEV Challenge Kupası 32'li finallerin ilk maçında Maccabi Yeadim'e 3-1 yenildi. Kecskemet'te oynanan maçı 18-25, 25-13, 25-20 ve 25-14'lük setlerle kazanan İsrail ekibi, rövanşı yarın TSİ 18.00'de aynı salonda oynayacak.
Voleybol CEV Erkekler Challenge Kupası'nda İstanbul Gençlik, 32'li finaller turu ilk maçında İsrail'in Maccabi Yeadim takımına 3-1 mağlup oldu.
Macaristan'ın Kecskemet kentinde oynanan maçı İsrail ekibi 18-25, 25-13, 25-20 ve 25-14'lük setlerle kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 18.00'de yine aynı salonda oynanacak.
Kaynak: AA