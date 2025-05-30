İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Bu sezonu da ikinci sırada bitiren ve sıkıntılı bir süreçten geçen Süper Lig devi Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile ilk 11 mücadelesi veren yıldız kaleci Dominik Livakovic, ayrılığa yakın.

Hırvat eldivenin formasını giymek istediği takım ve Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservise dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Fiorentina forması giymek isteyen Livakovic, izin alarak Türkiye'den ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Livakovic'in bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.