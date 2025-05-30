İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
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İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
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Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Dominik Livakovic'in Türkiye'yi terk ettiği ve Fiorentina'ya transfer olmak istediği iddia edildi.

Bu sezonu da ikinci sırada bitiren ve sıkıntılı bir süreçten geçen Süper Lig devi Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile ilk 11 mücadelesi veren yıldız kaleci Dominik Livakovic, ayrılığa yakın.

Hırvat eldivenin formasını giymek istediği takım ve Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservise dair dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İstanbul'dan gitti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre, Fiorentina forması giymek isteyen Livakovic, izin alarak Türkiye'den ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin, Livakovic'in bonservisi için 10 milyon euro talep ettiği iddia edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımehmetsah1993:

güle güle canım

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Haber YorumlarıMurat TAŞKINER:

Güle güle gelene gelme gidene gitme demeyiz

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