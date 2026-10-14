İstanbul'daki sağanak Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçını erteletti

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki Fenerbahçe Medicana-Göztepe Yuppo maçı, İstanbul'daki sağanak nedeniyle ertelendi.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Hava şartları nedeniyle Göztepe Yuppo maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih daha sonra duyurulacaktır." denildi.

Kaynak: AA