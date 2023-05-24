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İstanbul'daki finalde sahne alacak isimler belli oldu! Şarkıcılar maçtan daha çok konuşulacak

Spor Haberleri

10 Haziran'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Manchester City - Inter Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline günler kala dev maç öncesi sahne alacak sanatçılar da belli oldu.

İstanbul'daki finalde sahne alacak isimler belli oldu! Şarkıcılar maçtan daha çok konuşulacakAnitta

ANITTA VE BURNA BOY

Saat 22.00'de başlayacak final karşılaşması öncesinde Anitta ve Burna Boy sahneye çıkacak. Dünyanın dört bir yanında hayranları olan Anitta İstanbul'daki final için, "Çok mutluyum ve Burna Boy ile aynı sahneyi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Unutulmaz bir gösteri sunacağız. 10 Haziran'da bizimle olun. Bunu kaçırmak istemezsiniz" dedi.

İstanbul'daki finalde sahne alacak isimler belli oldu! Şarkıcılar maçtan daha çok konuşulacakBurna Boy

İKİ TÜRK SAHADA

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ve Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan, İstanbul'daki finalde kupa için kozlarını paylaşacak.

İstanbul'daki finalde sahne alacak isimler belli oldu! Şarkıcılar maçtan daha çok konuşulacak

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Spor Haberler

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