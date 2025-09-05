Haberler

İstanbul'da yarış festivali! Şampiyon atlar Veliefendi'de koşacak

İstanbul'da yarış festivali! Şampiyon atlar Veliefendi'de koşacak
Haberler
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

At yarışında birbirinden değerli safkanların mücadele edeceği İstanbul Yarış Festivali, cumartesi ve pazar günü Veliefendi'de gerçekleştirilecek.

Hafta sonunda birbirinden değerli safkanların kıyasıya mücadele vereceği yarış heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

İSTANBUL'DA YARIŞ FESTİVALİ

Veliefendi Hipodromu, 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar olmak üzere 2 gün boyunca İstanbul Yarış Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYON ATLAR KOŞACAK

Gözde safkanların bir araya geleceği festivalde başta UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Bi'Talih Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası UAE Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth Koşusu ve Uluslararası IFAHR Koşularının yanı sıra toplamda 19 koşunun yapılacağı yarış heyecanı yarışseverlerle buluşacak.

2 GÜN SÜRECEK

Şampiyon safkanların Veliefendi Hipodromu'nda boy göstereceği İstanbul Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 17.15'de başlarken, 2'nci günde ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek

Bu ilçede ikamet eden aileler, tek kuruş kırtasiye parası ödemeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu il binasına gitmeyeceğini açıkladı

Gürsel Tekin'e ikinci şok! Kaftancıoğlu beklenen açıklamayı yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.