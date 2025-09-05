İstanbul'da yarış festivali! Şampiyon atlar Veliefendi'de koşacak

Hafta sonunda birbirinden değerli safkanların kıyasıya mücadele vereceği yarış heyecanı İstanbul'da yaşanacak.

İSTANBUL'DA YARIŞ FESTİVALİ

Veliefendi Hipodromu, 6 Eylül Cumartesi ve 7 Eylül Pazar olmak üzere 2 gün boyunca İstanbul Yarış Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYON ATLAR KOŞACAK

Gözde safkanların bir araya geleceği festivalde başta UAE President Cup Series Malazgirt Koşusu, Bi'Talih Uluslararası Topkapı Koşusu, Uluslararası UAE Boğaziçi Koşusu, Uluslararası İstanbul Koşusu, Uluslararası France Galop Anadolu Koşusu, Uluslararası Kraliçe II. Elizabeth Koşusu ve Uluslararası IFAHR Koşularının yanı sıra toplamda 19 koşunun yapılacağı yarış heyecanı yarışseverlerle buluşacak.

2 GÜN SÜRECEK

Şampiyon safkanların Veliefendi Hipodromu'nda boy göstereceği İstanbul Yarış Festivali'nin 1. gününde ilk koşu saat 17.15'de başlarken, 2'nci günde ise ilk koşunun startı saat 13.30'da verilecek.