Turkish Open Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi

Turkish Open Karate Turnuvası, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Aralık Cuma günü Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başlayan turnuva, bugünkü müsabakalarla tamamlandı.

Turnuvaya 30 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katıldı. Organizasyonda çocuklar, ümit, genç, 21 yaş altı, büyükler ve veteranlar kategorilerinde bireysel ve takım müsabakaları yapıldı.

Turnuva sonunda Türkiye, 81 altın, 80 gümüş, 155 bronz olmak üzere toplam 316 madalya kazandı. Türkiye, elde ettiği derecelerle genel klasmanda birinci oldu.