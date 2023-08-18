İstanbul'da Trafik Polisleri Taksicilere Cezalar Yazdı

İstanbul'un Şişli ilçesinde trafik polisleri tarafından kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı. Ceza yazılan sürücülerden biri 'Telefonla konuşmaktan dolayı ceza yedim. Zaten ödemiyoruz.' dedi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde trafik polisleri tarafından kurallara uymayan ve evrakları eksik olan taksicilere ceza yazıldı. Ceza yazılan sürücülerden biri "Telefonla konuşmaktan dolayı ceza yedim. Zaten ödemiyoruz." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri tarafından Büyükdere Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde araçlar durdurularak taksi şoförlerinin belgelerini inceleyen ekipler, şoförlerin emniyet kemeri takma ve taksimetre açmalarına yönelik kontroller yaptı. Yapılan denetimlerde 6 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için toplamda 2 bin 616 TL para cezası kesildi. Taksi sürücüsü Hakkı Bulut, yaptığı konuşmasında "Konuşacak bir şey yok. Kemer takmadığım için ceza yedim. 430 TL ceza yedim. Kemere alerjim olduğu için belime takıyorum." dedi.

Telefonla konuştuğu için 5 taksi sürücüsüne 4 bin 755 TL para cezası kesilirken, taksi sürücüsü, "Telefonla konuşmaktan dolayı ceza yedim. Zaten ödemiyoruz." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL