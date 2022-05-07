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İstanbul'da sessiz gece! Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaştı

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti iki maça çıkarken, Başakşehir ise puanını 61'e yükselterek 4. sırada yer aldı.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.

İstanbul'da sessiz gece! Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaşt

BAŞAKŞEHİR, MUSLERA'YI GEÇEMEDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray ilk dakikalarda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda oyunun mutlak hakimi olan Başakşehir ise Fernando Muslera'yı geçmeyi başaramadı. Uruguaylı kaleci kalesinde adeta devleşirken takımının aldığı 1 puanda büyük pay sahibi oldu. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Galatasaray puanını 48'e çıkararak 13., Başakşehir ise 61 puanla 4. sırada yer aldı.

İstanbul'da sessiz gece! Galatasaray ile Başakşehir puanları paylaşt

Haberler.com - Spor

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