İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. İlk yarısında karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle sonuçlandı.

PERDEYİ FALL AÇTI

Mücadelenin ilk golünü ev sahibi ekibin golcüsü Mamadou Fall kaydetti.

MRSIC DENGEYİ SAĞLADI

Konuk ekibin golünü ise 41'inci dakikada penaltıdan Antonio Mrsic, attı.

ÜMRANİYE SERİ YAKALADI

Son olarak Galatasaray'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup olan Ümraniyespor, almış olduğu bu beraberlikle birlikte yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

PUAN DURUMLARI

Berabere tamamlanan mücadelenin ardından Kasımpaşa, puanını 26 altıya yükseltirken Ümraniyespor'un puanı ise 22 oldu.