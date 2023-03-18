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İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

Spor Haberleri

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. İlk yarısında karşılıklı gollerin atıldığı karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle sonuçlandı.

Mücadelenin ilk golünü ev sahibi ekibin golcüsü Mamadou Fall kaydetti.

Konuk ekibin golünü ise 41'inci dakikada penaltıdan Antonio Mrsic, attı.

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

Son olarak Galatasaray'a deplasmanda 3-2'lik skorla mağlup olan Ümraniyespor, almış olduğu bu beraberlikle birlikte yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Kasımpaşa sahasında Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı

Berabere tamamlanan mücadelenin ardından Kasımpaşa, puanını 26 altıya yükseltirken Ümraniyespor'un puanı ise 22 oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Kasımpaşa Spor Haberler

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