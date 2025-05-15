İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında Boluspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti ve play-off yarı finaline yükseldi. Boluspor, yarı finalde Erzurumspor FK'yi 2-0'lık skorla eleyen Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor, 2-1'lik skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

BOLUSPOR GERİ DÖNDÜ

İstanbulspor maçta 49. dakikada Özcan Şahan ile öne geçti. Boluspor muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Geri dönüşün fitilini 57. dakikada Khouma Babacar yaptı ve skora dengeyi getirdi. Eşitlik golünün ardından baskısını artıran konuk ekip, 70. dakikada Florent Hasani'nin attığı golle 2-1 öne geçti ve geri kalan dakikalarda kalesini savunarak maçı kazandı.

İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

YARI FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor eşleşti. İki ekip, final mücadelesine çıkmak için 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor

Yeni eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama

Trump'a sıra dışı karşılama
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı

Canlı yayında demediğini bırakmayıp adaylığını açıkladı
Başkan adayı mı olacak? Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt

Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe iddialarına net yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.