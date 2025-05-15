İstanbul'da muhteşem geri dönüş! İstanbulspor yıkıldı, Boluspor yarı finalde

Trendyol 1. Lig'de play-off birinci tur maçında İstanbulspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Boluspor, 2-1'lik skorla kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

BOLUSPOR GERİ DÖNDÜ

İstanbulspor maçta 49. dakikada Özcan Şahan ile öne geçti. Boluspor muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Geri dönüşün fitilini 57. dakikada Khouma Babacar yaptı ve skora dengeyi getirdi. Eşitlik golünün ardından baskısını artıran konuk ekip, 70. dakikada Florent Hasani'nin attığı golle 2-1 öne geçti ve geri kalan dakikalarda kalesini savunarak maçı kazandı.

YARI FİNALİN ADI BELLİ OLDU

Bu sonuçla birlikte adını play-off yarı finaline yazdıran Boluspor, Erzurumspor FK'yi 2-0'la geçen Bandırmaspor eşleşti. İki ekip, final mücadelesine çıkmak için 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Finale yükselen takım, 29 Mayıs'ta Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Finalde mutlu sona ulaşan takım ise Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.