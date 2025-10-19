İstanbul'da Kılıç Satellite Turnuvası Sona Erdi
Türkiye Eskrim Federasyonu'nun düzenlediği Kılıç Satellite Turnuvası'nda 21 ülkeden 146 eskrimci mücadele etti. Kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil, erkekler kılıç kategorisinde Enes Talha Kalender altın madalya kazandı.
Eskrimde İstanbul'da düzenlenen Kılıç Satallite Turnuvası sona erdi.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki organizasyonda 21 ülkeden 146 eskrimci mücadele etti.
Turnuvada kadınlar kılıç kategorisinde Nisanur Erbil ve erkekler kılıç kategorilerinde Enes Talha Kalender, altın madalya kazandı.
Muhammed Furkan Kalender ise erkekler kılıç kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
