İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti

Süper Lig devi Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon 700 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı yeni transferlerinden Wilfried Singo'ya talipler şimdiden artıyor.

LIVERPOOL TAKİBE ALDI

Galatasaray'a İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 1-0 kaybeden Liverpool, Wilfried Singo'yu transfer listesin ekledi. Singo, Liverpool maçında performansı ile takımın kilit ismi olarak öne çıkmış ve futbolseverlerden tam not almıştı. Kontratında ilk yıl için 60 milyon euro'luk çıkış maddesi bulunan Singo'ya resmi teklif yapılabileceği öğrenildi.

BAŞKA TAKIMLARINDA GÜNDEMİNDE

24 yaşındaki oyuncuya Liverpool'un yanı sıra Premier Lig'in bir başka takımları Everton, Bournemouth ve Brighton'ın da ilgi gösterdiği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Singo, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.