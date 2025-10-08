Haberler

İstanbul'da kaybeden Liverpool, Galatasaray'ın yıldızına göz dikti
Güncelleme:
Galatasaray'da Wilfried Singo, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı ile dikkat çekti. İngiliz devi Liverpool, Singo'yu radarına aldı. Kontratında 60 milyon euro'luk çıkış maddesi bulunan Singo, Galatasaray tarafından 30 milyon 700 bin euro'ya transfer edilmişti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Monaco'dan 30 milyon 700 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı yeni transferlerinden Wilfried Singo'ya talipler şimdiden artıyor.

LIVERPOOL TAKİBE ALDI

Galatasaray'a İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 1-0 kaybeden Liverpool, Wilfried Singo'yu transfer listesin ekledi. Singo, Liverpool maçında performansı ile takımın kilit ismi olarak öne çıkmış ve futbolseverlerden tam not almıştı. Kontratında ilk yıl için 60 milyon euro'luk çıkış maddesi bulunan Singo'ya resmi teklif yapılabileceği öğrenildi.

BAŞKA TAKIMLARINDA GÜNDEMİNDE

24 yaşındaki oyuncuya Liverpool'un yanı sıra Premier Lig'in bir başka takımları Everton, Bournemouth ve Brighton'ın da ilgi gösterdiği aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 7 maçta süre bulan Singo, bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Hiç almasın abi. Büyük takım topçusu değil singo. Adam rakip kale ağzında cirit atıyor durmadan. En son sakatlandığında rakip aut çizgisinde topa koşarken sakatlandı. Senin ne işin var abi orda? Senin mevkin bek kardeşim. Yok asist yapıyor yok rakip cezasahasina gidip gidip geliyor. Böyle şok preslerin, hücum preslerin acısı çok fena çıkar bakma sen Okan Buruk'un senin bu hareketlerine göz yumduğuna. Başka hoca çeker valla kulağı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
