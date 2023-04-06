İstanbul'da görüşecekler! Trabzonspor, Sergen Yalçın bombasını patlatıyor

Trabzonspor'da Orhan Ak döneminin sona ermesinin ardından başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile masaya oturacak. İkili arasındaki görüşmenin akşam saatlerinde İstanbul'da yapılması bekleniyor.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-1 yenilen Trabzonspor'da teknik direktör Orhan Ak, istifa etmişti. Bordo-mavililerde yeni hocanın kim olacağı merakla beklenirken Sergen Yalçın ismi ön plana çıkıyor.

SERGEN YALÇIN, TRABZONSPOR'A SICAK BAKIYOR

Ajansspor'da yer alan habere göre, Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan, Sergen Yalçın ile akşam saatlerinde İstanbul'da görüşecek. Deneyimli hocanın da bordo-mavililere sıcak baktığı belirtildi.

TAKIM, DERELİOĞLU'NA EMANET

Süper Lig'de Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede takımın başında İhsan Derelioğlu yer alacak.