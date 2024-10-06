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İstanbul'da Colour Run Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu

İstanbul'da Colour Run Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Colour Run etkinliği, Avrupa etabında yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yarış sonunda dereceler belli oldu ve kazananlara para ödülleri verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul'u Koşuyorum (Colour Run) etkinliğinin Avrupa etabı Yenikapı'da gerçekleştirildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yarışlarda 5 ve 10 kilometrede yaklaşık 4 bin kişi yer aldı. Sağlığa zararı olmayan boyaların havaya püskürtülmesiyle başlayan yarış, renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışın Avrupa etabının startını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, İBB Hizmet ve İletişim Grubu Başkanı Banu Saraçlar ve İBB Spor İstanbul yöneticileri verdi. 13 farklı yaş grubunda gerçekleştirilen Avrupa etabı; Yenikapı, Kumkapı, Cankurtaran, Sarayburnu ve Gülhane'yi kapsayan Tarihi Yarımada güzergahında gerçekleştirildi.

Yarışın 10 kilometre kategorisinde erkekler klasmanında birinci Abdullah Tuğluk, ikinci Abdulhalik Çağıran ve üçüncü Salih Teksöz oldu. Kadınlarda ise birinci olan Özlem Kaya'yı, Esmanur Yılmaz ve Ezgi Kaya takip etti. Bu kategoride birincilere 10 bin, ikincilere 8 bin, üçüncülere 6 bin, dördüncülere 5 bin, beşincilere 4 bin lira para ödülü verildi.

Beş kilometre kategorisinde ise erkeklerde zafere Bilal Çeçen ulaştı. Muhammed Batuhan Çekiç yarışı ikinci tamamlarken, Kenan Kılıç ise üçüncü oldu. Kadınlarda ipi göğüsleyen isim Maria Kolpakova oldu. Kolpakova'yı Gülsün Adıgüzel ve Gülşen Acar takip etti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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