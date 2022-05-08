Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı

Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Doyasıya eğlenen bordo-mavili taraftarlar, Yenikapı'da müthiş bir atmosfer yarattı.

TARAFTAR DOYASIYA EĞLENDİ

Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarına damga vuran "Kulüp" şarkısı, Yenikapı'da da çalındı. Şarkı eşliğinde ritmik hareketler yapan bordo-mavili taraftarlar ortaya harika görüntüler çıkardı. Havadan çekilen videoda, bordo-mavili taraftarların yarattığı atmosfer sosyal medyada gündeme oturdu.