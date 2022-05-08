Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı - Haberler

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Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına damga vuran "Kulüp" şarkısı, Yenikapı'daki kutlamalarda da renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Telefonlarının flaşlarını açarak müzikle birlikte ritmik hareketler yapan taraftarların havadan görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor'un İstanbul'daki şampiyonluk kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Doyasıya eğlenen bordo-mavili taraftarlar, Yenikapı'da müthiş bir atmosfer yarattı.

TARAFTAR DOYASIYA EĞLENDİ

Trabzon'daki şampiyonluk kutlamalarına damga vuran "Kulüp" şarkısı, Yenikapı'da da çalındı. Şarkı eşliğinde ritmik hareketler yapan bordo-mavili taraftarlar ortaya harika görüntüler çıkardı. Havadan çekilen videoda, bordo-mavili taraftarların yarattığı atmosfer sosyal medyada gündeme oturdu.

Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı

Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı

Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı

Trabzonspor taraftarından çılgın şov! Şampiyonluğa damga vuran şarkı Yenikapı'yı da salladı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Trabzonspor, Spor, Haberler

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