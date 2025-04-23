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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Paniğe Neden Oldu
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İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Marmara Denizi açıklarında yer aldı. Deprem sırasında vatandaşlar sokağa döküldü, ünlü futbolcu Diego Carlos'un ailesi de büyük korku yaşadı.

İSTANBUL'da saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, sarsıntının merkez üssü Marmara Denizi açıklarında, İstanbul'un Silivri ilçesi olarak kaydedildi.

Deprem, mega kentte geniş bir alanda hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Diego Carlos'un ailesi de deprem anında büyük korku yaşadı. Yıldız oyuncunun eşi, çocuklarıyla birlikte yalın ayakla evlerini terk ettikten sonraki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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