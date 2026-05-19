İstanbul'da 19 Mayıs Bisiklet Turu Coşkusu

İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Dolmabahçe Sarayı'ndan dönüşle tamamlanan bir bisiklet turu düzenlendi. Katılımcılar duygularını ifade ederken, tur sonunda kura ile 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

İstanbul'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

İstanbul Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun düzenlediği bisiklet turu, Sultanahmet Meydanı'ndan başladı. Tura katılanlar, Dolmabahçe Sarayı'ndan dönüş yapıp başladıkları yerde sürüşü tamamladı.

Etkinliğe katılan Soner Ertuğrul, "Atamıza sonsuz teşekkürler, bize böyle bir bayram hediye ettiği için. Büyüklerimize de etkinlik için teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerin artmasını istiyoruz." dedi.

Burak Kaygusuzer de "Çok gururluyuz. Atatürk'ün bize bıraktığı yolda, onun izinde yürümekten onur duyuyoruz. Atatürk'ün torunlarıyız, onun için pedallayacağız bugün. Çok güzel bir bayram." ifadesini kullandı.

Bisiklet turu sonrasında katılımcılardan 3 kişiye, kurayla bisiklet hediye edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

