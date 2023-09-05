İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger-TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Türkiye'nin en eski spor etkinliği olan turnuva, uluslararası tenis camiasındaki en sürekli sert zemin challenger turnuvası olarak biliniyor. Yankı Erel, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek gibi Türk tenisçilerin yanı sıra Bjorn Borg'un oğlu Leo Borg ve diğer yıldızlar da turnuvada yer alacak.

İstanbul Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger-TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası başladı.

Sporseverlerin merakla beklediği ve Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü tesislerinde düzenlenen İstanbul Challenger - TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası başladı. Bu yıl 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, Türkiye'nin en eski spor etkinliği olmasının yanı sıra, aynı zamanda uluslararası tenis camiasındaki en sürekli sert zemin challenger turnuvası olarak biliniyor.

Ulusal ve uluslararası sporcuların büyük ilgi gösterdiği turnuvada geçtiğimiz günlerde yapılan Türkiye şampiyonasından zaferle çıkan yeni Türkiye şampiyonu Yankı Erel başta olmak üzere Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Koray Kırcı ve Ergi Kırkın ile birlikte yurt dışından efsane Bjorn Borg'un oğlu Leo Borg, Radu Albot, Damir Dzumhur, Kimmer Coppejans ve Kwon Soonwoo gibi yıldızlar korta çıkacak. 10 Eylül 2023, Pazar günkü final maçından önce ise dünyaca ünlü tenisçi Mansour Bahrami bir gösteri maçı da yapacak.

İstanbul Challenger TED Open Uluslararası Tenis Turnuvası'nın geleneksel basın toplantısı İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan TED Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tınaz, "Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü olarak ATP Challenger takviminin en önemli turnuvalarından biri olan İstanbul Challenger - TED Open'nın oynanmasını sürdüreceğiz. Dünyada bu kadar uzun süre aynı kulüpte yapılan Challenger turnuva sayısı sadece 5 tane var ve TED'de bunların başlıcası konumunda yer alıyor. Her yıl çok daha çekişmeli bir organizasyon oluyor ve bu yıl da kıyasıya maçların oynandığı bir turnuva olacağına inanıyorum. Amacımız Türkiye'ye tenisi yaymak, zeki, çevik ve ahlaklı gençler yetişmesine olanak sağlamaktır. Doğru bir yolda olduğumuza inanıyorum. Bu vesileyle bu yıl turnuvamıza katılan tüm tenisçilere başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL