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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 mağlup etti

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta setler 25-17, 25-18 ve 25-22 sonuçlandı; mücadele 85 dakika sürdü.

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Seçkin Yener, Yasin Çalışkan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Selim Yıldız, Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan (Tuğrul Düzce, Batu Akbaba)

Gaziantep Gençlikspor: Ivanov, Abdolhamidi, Yusuf Emre Güler, Wen, Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Aykut Gedik, Jeanlys, Uğur Okay, Yunus Emre Zabun)

Setler: 25-17, 25-18, 25-22

Süre: 85 dakika (26, 30, 29)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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