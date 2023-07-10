İstanbul Başakşehir, Mehdi Abeid ile sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Abeid'e hoş geldin denilerek başarılar dileyildi. Daha önce Newcastle United, Panathinaikos ve Nantes gibi takımlarda forma giyen Abeid, son olarak Al-Nasr SC'da oynuyordu.