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İstanbul Başakşehir, Mehdi Abeid ile sözleşme imzaladı

İstanbul Başakşehir, Mehdi Abeid ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Abeid'e hoş geldin denilerek başarılar dileyildi. Daha önce Newcastle United, Panathinaikos ve Nantes gibi takımlarda forma giyen Abeid, son olarak Al-Nasr SC'da oynuyordu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Cezayirli futbolcu Mehdi Abeid ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.Panathinaikos, Fransa'da ise Nantes gibi takımlarda forma giydi.<

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Panathinaikos Başakşehir Nantes Futbol Spor Haberler

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