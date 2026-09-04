Galatasaray'dan Yabancı VAR Sert Eleştirisi

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Türkiye'ye gelen yabancı VAR hakemlerinin iyi olmadıklarını söyledi.

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı futbol takımının Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında İstanbul Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Öztürk, "Daha ligin çok başındayız. Liderliğimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir Avrupa sınavının önündeyiz. Biz zaten son 2-3 haftadır bu sezonun çok zor geçeceğini gördük. Önce şu anki hakemden bahsedeyim. Daha bir hazırlık maçında hocamızı sindirmek için durduk yere kırmızı kart gösterdi. Ne oluyor? Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı veya haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti verdiler. Ondan sonra bilmem 2 milyon 500 bin lira para cezası uyguladılar. Ondan sonra "Pardon ya, biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz." deyip kaldırdılar. Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar." ifadelerini kullandı.

"Orta hakemle yan hakem anlaşamıyor"

Metin Öztürk, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam'a değinerek, "Victor Osimhen'in attığı gole bakın. VAR gol olduğunu söyledi de öyle verdi. Bunun VAR'lık neyi var? Hakem görecek, verecek. Penaltıya da gelelim. Güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız golde bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma yazık değil mi? Orta hakemle yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul, dünyanın her yerinde faul. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla yine şampiyon olacak." diye konuştu.

Şu anda yabancı hakemlerin VAR'da görev yaptığını aktaran Öztürk, "Bize gelen yabancı VAR hakemleri kimler? Orada tutmayan adamları buraya gönderiyorlar. Zaten iyi olan hakemler, orada maça çıkıyor. İyi olmayanları buraya gönderiyorlar. Bu Galatasaray'ın lehine veya aleyhine diye söylemiyorum. Bu maalesef bizim hastalığımız. Federasyon bir gün "Yabancı VAR gelmeyecek, hakemlere güveniyoruz." diyor, bir gün "Güvenmiyoruz." diyor herhalde. Çünkü yabancı VAR getiriyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA