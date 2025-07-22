İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif

İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu'na bomba teklif
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Hakan Çalhanoğlu'na Al-Hilal'den şok bir teklif geldiği iddia edildi. Al-Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin, Inter döneminden öğrencisi Çalhanoğlu'nu takımında görmek istediği ve bu nedenle teklifte bulunduğu belirtildi. Suudi ekibin, Çalhanoğlu'na 3 yıllık sözleşme ve bitiminde yardımcı hocalık teklif ettiği ifade edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu gündemi devam ederken, tıpkı Osimhen transferi sürecinde Galatasaray'ın karşısına çıktığı gibi Al-Hilal'in bu kez de Fenerbahçe ile Hakan Çalhanoğlu savaşına girdiği belirtildi.

HAKAN'A BOMBA TEKLİF

Milliyet'te yer alan habere göre, Al-Hilal'in teknik direktörü Simone Inzaghi yeniden Hakan Çalhanoğlu ile çalışmak istiyor. İtalyan çalıştırıcının, Inter döneminden öğrencisi milli futbolcuyu mutlaka takımında görmek istemesi sonrası Al-Hilal'in teklifte bulunduğu belirtildi.

Buna göre Suudi ekibi, Hakan Çalhanoğlu'na 3 yıllık sözleşme ve bitiminde yardımcı hocalık teklifinde bulundu. Bu gelişmenin ardından milli futbolcunun kararının ne olacağı merak konusu oldu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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