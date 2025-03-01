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İstanbul'a davet edildi! Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor

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Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, Dzeko'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak ve Kostic'in bonservisini almak için menajer Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etti. Sarı-lacivertliler, Lucci'yi ayrıca Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vecino için de görevlendirdi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Menajer Alessandro Lucci'yi Dzeko'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılması ve Kostic'in bonservisinin alınması için Türkiye'ye davet eden sarı-lacivertliler, gündemine Lazio'dan sürpriz bir ismi de aldı.

YETKİ VERİLECEK

Fanatik'te yer alan habere göre Juventus'tan kiralık olarak kadroya katılan Kostic için Dzeko'nun menajeri Lucci'ye yetki verilecek. Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki futbolcunun bonservisini Juventus'tan 4 milyon euroya almayı hedeflediği aktarıldı.

İstanbul'a davet edildi! Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor

BONSERVİSİ ALINACAK

Fenerbahçe'nin menajer Lucci'yi ayrıca Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vecino için de görevlendirdiği belirtildi. Lucci'den beklenti Uruguaylı futbolcunun temsilcileriyle görüşerek, Vecino'nun sarı-lacivertlilere kazandırlması.

İstanbul'a davet edildi! Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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